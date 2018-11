Acqua a Palermo, disagi almeno fino a venerdì: ma domani scuole aperte. L'erogazione quartiere per quartiere

A secco ancora per un po'. L'acqua nei rubinetti in molte zone della città non tornerà immediatamente. Come la stessa amministratrice unica dell'Amap Maria Prestigiacomo dice in un'intervista a Tgs, la situazione non tornerà alla normalità prima di venerdì.

Colpa dell'ondata di maltempo che ha portato fango nelle dighe, ma anche colpa della scarsa manutenzione dei corsi d'acqua che alimentano gli invasi, che - punta il dito la Prestigiacomo - non vengono puliti da tempo e sono pieni di detriti. Dopo lo stop di oggi, intanto, dal Comune assicurano che non è prevista alcuna ordinanza di chiusura delle scuole.

Dal servizio approvvigionamento e distribuzione idrica dell'Amap, in una nota aggiornata alle 13, confermano che da ieri sera è stato riattivato il prelievo delle acque dall’invaso Poma e ripristinato, anche se a regime ridotto, il potabilizzatore Cicala di Partinico che entro oggi completerà i processi di trattamento.

In un secondo momento si procederà alla graduale immissione delle acque nell’adduttore Jato fino al raggiungimento dei serbatoi che servono la zona Nord della città.

"Effettuati i necessari controlli di qualità - spiegano dal servizio approvvigionamento e distribuzione idrica dell'Amap -, verranno gradualmente riattivate le consegne ai Comuni della fascia costiera occidentale (Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini Aeroporto Falcone e Borsellino, Carini, Capaci, Isola delle Femmine) ed alla rete di Palermo". Ma al momento è ancora impossibile il prelievo delle acque dagli invasi Rosamarina e Scanzano ed il funzionamento a pieno regime del potabilizzatore Risalaimi. Incerti ancora i tempi per il superamento della criticità.

Palermo a secco di acqua, le foto delle fontanelle prese d'assalto In fila alla fontanella di viale del Fante Con i bidoni per fare scorte C’è chi in casa ha i rubinetti a secco da due giorni In viale del Fante si riempono bidoni L’acqua potabile nella zona nord della città sta per tornare Fila di bidoni Assalto alle fontane

Ma ecco la situazione a Palermo e provincia:

Palermo, erogazione idrica in fase di riattivazione nelle prossime 24/48 ore (zona Nord):

ARENELLA

VERGINE MARIA

MONDELLO

PARTANNA

SFERRACAVALLO

TOMMASO NATALE

ZEN

PALLAVICINO

LORENZO

STRASBURGO

CRUILLAS

LIBERTA’

MONTE PELLEGRINO

BOCCADIFALCO-BAIDA

BORGO MOLARA

UDITORE

Zone di Palermo con lievi disagi:

CENTRO STORICO

ORETO-STAZIONE

POLITEAMA

ROCCELLA

CIACULLI

ZISA-NOCE

CEP

BORGO NUOVO

BONAGIA-FALSOMIELE

Zone in cui permangono forti disservizi / mancanza di erogazione:

BRANCACCIO-SETTECANNOLI

BANDITA-FAVARA

Comuni con erogazione idrica in fase di riattivazione nelle prossime 24 ore:

CAPACI

ISOLA DELLE FEMMINE

AEROPORTO FALCONE BORSELLINO

Comuni con erogazione idrica in fase di regolarizzazione nelle prossime 48 ore:

BALESTRATE

TRAPPETO

CARINI

CINISI (non gestito da Amap)

TERRASINI (non gestito da Amap)

COMUNE DI PALERMO

Comuni con erogazione idrica ridotta:

FICARAZZI

VILLABATE

CASTELDACCIA

SANTA FLAVIA

BAGHERIA (non gestita da Amap)

CORLEONE: permane l’ordinanza di non potabilità per acqua torbida emessa dal commissario straordinario in data 04 novembre

