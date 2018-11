Palermo si veste a festa per il Natale 2018 con la “Cittadella dell’artigianato

Torna a Palermo in via Magliocco la “Cittadella dell’artigianato”, la fiera di Natale firmata Confartigianato Sicilia. La fiera aprirà i battenti il 6 dicembre, con un tuffo nei caratteristici villaggi natalizi più famosi al mondo. Luci, colori, addobbi, musica, Babbo Natale in giro con i più piccoli e soprattutto l’unicità dei prodotti in vendita, faranno di via Magliocco il cuore pulsante del Natale.

Come lo scorso anno, sono previste una trentina di postazioni, con un mini-villaggio gastronomico con specialità dolci e salate tipiche da tutta la Sicilia.

“Grazie ad un protocollo con il Comune di Palermo – spiega Costantino Sparacio, direttore artistico di Confartigianato Sicilia – riusciamo ancora una volta ad utilizzare la via Magliocco per la nostra fiera di Natale. Una strada strategica, affollata da turisti e cittadini soprattutto nel mese di dicembre. Questo ci consente, da un lato, di fare conoscere i nostri artigiani alla città, ma dall’altro sono proprio i nostri artigiani che offrono ai visitatori la possibilità di acquistare oggetti unici e speciali per i loro regali di Natale. Sarà per noi la settima edizione a livello provinciale ma la seconda regionale.”.

Orafi, ceramisti, artigiani del cuoio e del ferro. E ancora stoffe, tessuti, gioielli. Il calendario dei partecipanti si arricchisce di giorno in giorno. C’è ancora la possibilità di iscriversi. Le adesioni degli artigiani devono pervenire via mail entro il 17 novembre scrivendo a fieradinatale@confartigianatosicilia.it. Altre info chiamando al nu mero 338.8151959.La Cittadella dell’artigianato chiuderà i battenti il 6 gennaio 2019. In programma anche eventi musicali e show cooking. E come lo scorso anno spazio alla solidarietà. Fiore all’occhiello dell’edizione 2017, anche la raccolta di giocattoli per i bambini di case famiglie che hanno aderito all’iniziativa.

“Ancora una volta – dice Giuseppe Pezzati, presidente regionale di Confartigianato – vogliamo dare il nostro contributo alla città e a tutta la Sicilia. Parliamo sempre di cultura e di turismo come motore di sviluppo. E la ‘Cittadella dell’artigianato’ crediamo che sia un’ottima opportunità sia per i nostri artigiani che per i visitatori. Eccellenze artigiane nel cuore della città. Il Natale è un momento magico per tutta le famiglia, per grandi e piccoli e siamo lieti, con questa fiera, di potere dare quella ventata di magia in più grazie alle professionalità locali che esporranno prodotti unici e metteranno a disposizione dei cittadini e dei turisti la propria arte”.

