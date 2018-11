Palermo, al "San Saverio" un "Welcome Party" per gli studenti stranieri

Le Associazioni Sicily Foreign Students (Studenti Stranieri in Sicilia) e Rum - Rete Universitaria Mediterranea in collaborazione con L'associazione ESN Palermo - Erasmus Student Network,l'associazione Erasmus International Live Palermo, lo Sportello di Accoglienza e Tutorato per Studenti Stranieri del Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli studi di Palermo e l’Ersu Palermo hanno organizzato questa sera un “Welcome Party International Students 2018”.

L’evento si terrà a partire dalle ore 18.00, presso la residenza Universitaria “San Saverio”, sita in Via Giovanni Di Cristina n°7.

Obiettivo è quello di incentivare l’avvicinamento e lo scambio di esperienze tra culture e realtà diverse che coabitano nello stesso territorio, favorendo l’integrazione universitaria e socioculturale degli studenti internazionali, al fine ultimo di promuovere la diversità e la multiculturalità, intesa come risorsa e strumento di maturazione e di crescita umana e civile.

