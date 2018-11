Nuova sede per la polizia municipale di Palermo: trasloco in via Ugo La Malfa

A quattro anni dall'annuncio del sindaco Leoluca Orlando, il comando della polizia municipale di Palermo lascia la sede di via Dogali per trasferirsi in via Ugo La Malfa. Come riporta il Giornale di Sicilia, lunedì inizieranno le operazioni di trasloco di alcuni uffici.

La nuova struttura fu consegnata al Comune dall'agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati ma il trasferimento ha avuto una serie di ritardi e intoppi che hanno portato gli uffici ad attendere ben quattro anni prima di essere a finalmente a disposizione.

