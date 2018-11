Monreale, rissa in strada ad Aquino: quattro persone ai domiciliari

Rissa ad Aquino, in fondo Pasqualino, tra cinque uomini. Sono stati arrestati cinque monrealesi. A scontrarsi in strada da un lato da tre fratelli, C.G., trentaseienne, C.G., trentacinquenne e C.C. trentaquattrenne e dall’altro da M.D., ventisettenne e R.G, trentenne.

I militari della compagnia carabinieri di Monreale sono intervenuti sul posto per sedare la violenta rissa. Tutti i partecipanti sono finiti in manette. Alcuni sono stati medicati sul posto dal personale medico del 118.

Secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria i cinque sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. In quella sede il giudice ha convalidato le misure cautelari per tutti tranne che per R.G. che è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

