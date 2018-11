Incidenti a Palermo in via dei Cantieri e viale Regione: un ferito grave

Grave incidente in via dei Cantieri a Palermo. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave. Sembra che siano coinvolte almeno due autovetture.

I sanitari del 118 hanno trasportato una persona all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Intanto altre due ambulanze hanno caricato gli altri due feriti per portarli al Buccheri La Ferla: non si conosce ancora la gravità delle ferite degli altri due coinvolti nell'incidente

Intanto in via Regione siciliana diversi sottopassi si sono allagati. In particolare all'altezza del sotto passo nella zona tra viale Michelangelo e via Belgio una donna ha perso il controllo della sua auto, probabilmente per il fenomeno dell'aquaplaning. La conducente non è rimasta ferita gravemente. Una pattuglia di vigili urbani sta cercando di gestire il traffico congestionato in zona.

© Riproduzione riservata