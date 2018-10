Giallo a Palermo, uomo trovato ferito in casa sua: sul corpo i segni di un'arma da taglio

Giallo a Palermo per un uomo trovato con ferite da arma da taglio nella sua casa in via Michele Cipolla, vicino alla stazione centrale a Palermo.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la moglie che ha chiamato il 113. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Civico.

In via Michele Cipolla sono arrivate diverse volanti della polizia di stato per tentare di ricostruire i contorni della vicenda. Gli agenti della scientifica hanno raccolto le tracce e prove presenti in casa, ma ancora non è chiaro se l'uomo si sia auto inferto delle coltellate o sia stato accoltellato. Sono in corso le indagini della polizia.

