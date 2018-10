Maltempo, chiuso per 4 ore un tratto della Palermo-Mazara: lavori urgenti Enel

Dalle 13,30 e alle 17,30 per quattro ore l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sarà chiusa al traffico nel tratto tra gli svincoli di Cinisi e Montelepre, in entrambe le direzioni.

L'Anas ha sapere in una nota che l'Enel ha chiesto la chiusura per consentire: "Urgenti interventi di ripristino, in seguito al maltempo di ieri, di una linea aerea che attraversa l’autostrada".

L'Enel ha comunicato che saranno necessarie quattro ore per completare l’intervento.

Ieri il forte vento di scirocco ha causato parecchi danni a Palermo e provincia. Alberi e grossi rami spezzati sono stati divelti dalle forti raffiche, finendo per strada o su auto parcheggiate. Tre persone sono rimaste ferite lievemente.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche a Trapani e provincia ci sono stati decine di interventi dei vigili del fuoco per rami d'alberi e pali abbattuti dalle forti raffiche di vento. In particolare ad Alcamo sono rimaste danneggiate alcune auto parcheggiate in via Sirena. Alberi sradicati anche in città a Trapani e sulla strada provinciale che da Valderice conduce ad Erice e nella frazione di Casa Santa Erice.

