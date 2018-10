Palermo, bar irregolari nella discoteca: scatta la sanzione

Due bar irregolari e scatta la multa. Succede in viale dell'Olimpo a Palermo. Gli agenti della polizia municipale del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive, hanno accertato che i due bar all'interno della discoteca del Country (che non ha a che fare con la gestione del club) non sarebbero in regola sotto il profilo edilizio e sanitario, mentre un terzo bar è risultato regolare. Il responsabile dei bar è stato denunciato all'autorità giudiziaria per abusivismo edilizio e sanzionato per la mancata autorizzazione sanitaria. Gli agenti hanno inoltre proceduto all'immediata interruzione dell'attività di somministrazione.

Nel weekend, inoltre, sono scattati controlli in diversi locali e negozi per verificare la sicurezza alimentare e il rispetto del riposo dei residenti e la sicurezza alimentare.

Sono state sottoposte ad accertamenti tre attività rispettivamente in via Maqueda e via Tommaso Natale. Sono scattate multe per un totale oltre 10.000 euro.

In un market alimentare di via Maqueda sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. In particolare all'interno del negozio venivano venduti prodotti alimentari sfusi senza l'indicazione di prezzo e di provenienza anche con la data di scadenza scaduta da oltre un anno.

Nel market mancava il piano di autocontrollo dell'hccp, le procedure a garanzia della igienicità per le attrezzature destinate al contatto con gli alimenti. I prodotti scaduti sono stati sequestrati e sottratti alla vendita, per tutelare la salute pubblica.

Infine, in via Tommaso Natale in un locale veniva diffusa musica all'esterno del locale ad alto volume. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica. Sono state sequestrate le apparecchiature musicali. È stata rilevata la mancanza dell'apparecchio alcol test, delle tabelle alcolemiche e del listino prezzi delle bevande.

