Nella Ztl di Palermo col pass scaduto, gli annullano dieci multe

Era in "buona fede": con questa motivazione il giudice ha annullato 10 multe elevate a un automobilista palermitano che circolava in area Ztl col pass scaduto. Secondo il giudice non si è trattato di un comportamento doloso ma di una dimenticanza. Il caso è riportato in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia di oggi.

A riprova della sua "buona fede", nella sentenza si tiene conto del fatto che l'automobilista aveva rinnovato il pass prima ancora che gli notificassero i verbali.

