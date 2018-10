Lite tra parcheggiatori abusivi a Palermo, un ferito: fermato l'aggressore

Una lite tra parcheggiatori abusivi davanti a un’attività commerciale in via Mariano Stabile, a Palermo, finisce nel sangue. Uno dei due ha accoltellato al volto e alla schiena il rivale. Sono intervenuti i carabinieri. L’aggressore è stato fermato, mentre il ferito di 59 anni è stato portato nell’ospedale Villa Sofia per essere medicato.

Tra multe e denunce, tempi duri per i posteggiatori abusivi. La proposta del sindaco Leoluca Orlando di inasprire le pene fino all’arresto da 6 mesi a un anno per i posteggiatori abusivi "recidivi" ha raccolto moltissimi consensi tra le forze politiche.

I parcheggiatori in città sono visti infatti come una piaga da estirpare, un "pizzo" che automobilisti e cittadini ormai tollerano molto poco. Dal canto loro i parcheggiatori replicano al sindaco: "Non ci vogliono per strada? Va benissimo, ma allora si occupi di noi e non solo degli extracomunitari e ci aiuti a trovare un lavoro".

