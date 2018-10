Cade e viene travolto dal trattore, 53enne muore a Polizzi Generosa

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto in contrada Santa Venera a Polizzi Generosa. I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana lo hanno trovato riverso per terra accanto ad un trattore.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che sono arrivati in zona con l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe morto mentre stava lavorando nei campi e sarebbe stato sbalzato dal trattore finendo schiacciato da mezzo.

