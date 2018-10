La discarica di Bellolampo a Palermo a rischio chiusura, Marino: "Per la sesta vasca attendiamo la Regione"

"Sia la Rap che il Comune di Palermo hanno sempre posto in essere quanto necessario per garantire la continuità gestionale della discarica di Bellolampo e della raccolta dei rifiuti a Palermo, nel rispetto di tutte le componenti ambientali interessate e confidando nelle facilitazioni che il regime commissariale conferisce alla Regione Siciliana".

Lo dichiara il vice-sindaco ed Assessore alle Società Partecipate, Sergio Marino, sottolineando che "il ritardo accumulatosi soprattutto nella autorizzazione alla variante sostanziale della VI vasca (un ritardo che la RAP ha lamentato formalmente con apposita nota del suo Amministratore Unico) dovrà trovare adeguata e pronta risposta da parte delle strutture regionali preposte. Sia la Rap che il Comune, come sempre e avvenuto, garantiranno il costante presidio ambientale e gestionale del polo impiantistico di Bellolampo e, conseguentemente, del sistema di raccolta dei rifiuti nella città di Palermo".

"Mi auguro che la Regione al più presto approvi il progetto di ampliamento della sesta vasca di Bellolampo- precisa Marino - Sono mesi che aspettiamo l'approvazione. I lavori potrebbero essere realizzati dalla Rap in una settimana e darebbero almeno quattro mesi di respiro alla città di Palermo. Intanto ci sarebbe il tempo per avviare i lavori per la realizzazione della settima vasca. Noi ripeto, aspettiamo l'approvazione da parte dei tecnici della conferenza di servizio composta da un gruppo di esperti dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente che da tempo fanno osservazioni sul progetto presentato dal Comune alle quali noi risponderemo. Voglio comunque precisare che permangono le condizioni di garanzia dal punto di vista ambientale a Bellolampo".

