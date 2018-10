Il Teatro Mediterraneo Occupato riapre con Andrew Faber: "Palermo quanto mi sei mancata!"

Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo apre la nuova stagione con lo spettacolo “Andrew Faber in: Palermo quanto mi sei mancata!” di e con Andrew Faber.

Sabato alle 21 il poeta e scrittore di origini romane ripercorrerà con un reading i suoi ultimi tre libri, con particolare attenzione all'ultimo: "Fermo al semaforo nell'attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell'umanità", uscito nel mese di luglio e in vetta da diverse settimane alle classifiche di vendita Amazon.

Andrew Faber, romano, classe 1978. Da sempre grande appassionato di letteratura e di musica, inizia a scrivere suoi componimenti nel 2013, quando decide di raccoglierli in un blog che ad oggi conta circa 70.000 persone. Con grande gioia ritorna a Palermo e proprio sul suo blog scrive "Pensavo qualche giorno fa: Da quanto tempo è che non faccio uno spettacolo a Palermo? Come si fa a star lontani tutto questo tempo da Palermo? Quanti chili prenderò ora che sto per tornare a Palermo?"

Appuntamento in via Martin Luther King, 6 a Palermo. Padiglione 1.

