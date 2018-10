Ancora danni per il maltempo a Palermo, albero cade in via Ernesto Basile

Il maltempo continua a fare danni anche a Palermo. Un albero è caduto in via Ernesto Basile, all'altezza delle villette Raiti. Tragedia sfiorata, dato che il tratto di strada è molto frequentato non solo da auto e moto, ma anche dagli studenti della vicina cittadella universitaria. Registrati anche disagi al traffico nella zona.

Già ieri il violento temporale che si era abbattuto nella notte aveva causato diversi danni. In via dell'Olimpo, sono addirittura caduti sei alberi. Episodi simili anche in via Alfieri, all'incrocio con via D'Annunzio (dove sono rimaste danneggiate anche due auto), e in viale Ercole.

E da ieri continua a piovere senza sosta. Disagi anche nei Comuni vicini. A Bagheria, questa mattina si sono registrati allagamenti in strade e sottopassi, diversi gli automobilisti rimasti in panne, come accaduto in via Lanza di Trabia e corso Baldassarre Scaduto, dove alcuni tombini sono saltati trasformando le strade in fiumi in piena.

