Rissa tra vicini di casa a Bagheria: tre arresti, denunciato un minore

Si picchiano a sangue in corso Butera a Bagheria e un folto gruppo di persone attorno resta a guardare. Si tratta di quattro bagheresi di 19, 57, 59 e 16 anni, vicini di casa se le sono date di santa ragione per vecchi rancori.

Gli agenti sono arrivati nel luogo dove era stata segnalata una rissa. Sul posto i poliziotti hanno trovato una baraonda. Un centinaio di persone che urlavano attorno ai quattro che picchiavano duro.

È stato necessario l'intervento di altri poliziotti per sedare la rissa. I quattro nonostante la presenza della polizia hanno continuato a tirarsi pugni, calci e cazzotti con un tirapugni. I quattro alla fine sono stati bloccati e portati in commissariato. Dagli accertamenti gli inquirenti hanno capito che i quattro fanno parte di due gruppi familiari differenti, vicini di casa e che i motivi della rissa fossero riconducibili a pregressi banali motivi. Negli ultimi anni le forze dell'ordine erano intervenute già altre volte a casa loro per sedare altre risse e litigi.

I quattro stati medicati al pronto soccorso di Bagheria, da cui sono stati dimessi con prognosi tra i 5 e gli 8 giorni per le ferite riportate nel corso della rissa.

I tre maggiorenni sono stati arrestai per rissa aggravata mentre il sedicenne è stato denunciato, per lo stesso reato.

© Riproduzione riservata