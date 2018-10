Palermo, una piantagione di marijuana in casa: 42enne arrestato ad Altarello

In un garage di Altarello un quarantaduenne palermitano B.I. aveva realizzato una piantagione di canapa indiana e nascondeva dosi di cocaina e stecche di hashish. Soltanto venti giorni fa, nella stessa zona, i carabinieri avevano trovato nell'abitazione di un 49enne, poi arrestato, armi, munizioni e 270 grammi di hashish.

I carabinieri da giorni tengono sotto osservazione la zona di via Pietro Floridia. L'unità cinofila Ron anche questa vota ha fiutato il punto esatto dove era nascosta la droga, fermandosi davanti all’ingresso di un garage. I militari hanno trovato all'interno una serra con quattro piante, illuminata da fari alogeni e dotata di impianto di areazione, tre grammi di cocaina già suddivisi in dosi, 15 grammi di hashish divisi in stecche, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento e 65 euro in contanti.

B. I. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. Il gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Palermo e dell’obbligo di presentazione in caserma.

