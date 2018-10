Incidenti stradali nella notte a Palermo: quattro feriti

Notte di paura per tre motociclisti a coinvolti in due incidenti stradali a Palermo. Il bilancio è di quattro feriti.

Il primo incidente è accaduto all'incrocio tra via delle Madonie e via dei Nebrodi quaranta minuti dopo la mezzanotte. A scontrarsi due moto. Sull'asfalto sono state sbalzate tre persone. Sul posto sono arrivate tre ambulanze che hanno trasportato i due centauri e un passeggero all'ospedale Villa Sofia.

I soccorritori del 118 hanno temuto inizialmente per una persona che aveva riportato ferite più serie e arrivata al pronto soccorso in codice rosso. Successivamente i medici lo hanno visitato ed hanno effettuato i necessari esami. Solo alle tre di notte è stato possibile sciogliere la prognosi sulla vita. La persona è rimasta sotto stretta osservazione medica, ma è fuori pericolo.

In un secondo incidente intorno alle 2,10 in via dei Quartieri si sono scontrate un'auto e una moto. Anche in questo caso a riportare ferite è stato il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto sull'asfalto. Sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo sempre a Villa Sofia.

Sia all'incrocio con via delle Madonie e via dei Nebrodi che in via dei Quartieri gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dei due incidenti.

