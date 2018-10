Con l'auto travolge un motociclista e fugge, 41enne grave a Palermo

Un pirata della strada ha travolto con un’auto, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Cirrincione, a Palermo, un uomo di 41 anni.

L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando è stato travolto. L’investitore è fuggito senza fermarsi. La vittima è stata ricoverata a Villa Sofia in codice rosso con una frattura scomposta del perone. Ne avrà per 40 giorni.

Altri tre motociclisti sono rimasti coinvolti in due incidenti stradali nella notte.

Il primo incidente è accaduto all'incrocio tra via delle Madonie e via dei Nebrodi. A scontrarsi due moto. Tre persone sono state sbalzate sull'asfalto. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato i tre feriti all'ospedale Villa Sofia.

Il secondo è avvenuto in via dei Quartieri si sono scontrate un'auto e una moto. Anche in questo caso a riportare ferite è stato il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto sull'asfalto. Sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo sempre a Villa Sofia.

