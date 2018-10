Cgil Palermo, Enzo Campo riconfermato segretario generale

Enzo Campo è stato riconfermato segretario generale della Cgil Palermo. La sua elezione è avvenuta questa sera, a conclusione dei lavori, con 96 voti, tre astenuti e un contrario. A proporre il suo nome è stata il segretario nazionale Cgil Susanna Camusso, a Palermo dall’inizio del congresso.

«Campo ha svolto un lavoro importante e lo ha dimostrato anche la qualità del congresso appena svolto, che dimostra il collegamento tra organizzazione e territorio - ha detto Camusso, proponendo all’assemblea generale della Cgil Palermo la candidatura di Campo a nome dei centri regolatori - Ma c'è un’altra ragione per cui teniamo a questa candidatura: Enzo Campo non si accontenta che alla Camera del Lavoro tutto vada bene. Continua a farsi domande, nella convinzione che non bisogna fermarsi senza domandarsi come fare meglio. Continuare a porsi domande è il modo di tenere viva quest’organizzazione».

Campo è alla guida della Cgil Palermo dal 23 luglio 2014, dopo essere stato responsabile dell’organizzazione della Cgil siciliana e prima della Fillea nazionale. «Da domani il nostro impegno continua con le vertenze aperte che abbiamo sul territorio», ha detto il segretario, ringraziando la platea.

