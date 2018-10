Ad Alia 4 giornate all'insegna del cibo e della letteratura: torna "Autunno d'autore"

Quattro domeniche all'insegna dei sapori della terra, del buon vino ma anche della letteratura. Riparte anche quest'anno la rassegna "Autunno d'Autore" alla Fattoria Ruralia ad Alia, in Contrada Porcheria. Si comincia il 21 ottobre con la presentazione del libro "I formaggi naturali" di Piero Sardo, presidente Fondazione Slow Food per la Biodiversità dal 2004. Il libro si concentra sull'importanza dei formaggi a latte crudo, sulla loro corretta etichettatura e sul benessere dell'animale.

Il 28 ottobre sarà la volta del saggio edito dalla casa editrice La Zisa "L'uomo del dialogo contro la mafia, la storia di padre Pino Puglisi" della giornalista Federica Raccuglia, che ha ripercorso la storia del prete beato dagli anni 60 fino al giorno della sua morte, con un accento particolare al suo metodo pedagogico e comunicativo.

Ancora un focus sulla natura, domenica 4 novembre, con il libro "Piante Officinali in Sicilia". Ne discuteranno Salvatore La bella e Ignazio Cammalleri. Quarto e ultimo libro della rassegna "Conosci tu il paese dove..." di Diego Maggio, amante dei grandi vini siciliani che ripercorre nel suo saggio la storia di un giovane di Pantelleria che decide di lasciare la sua isola per andare a Parigi. Più in là però deciderà di tornare nella sua terra, fatta di profumi, relazioni e tradizioni.

Prima di ogni presentazione, in programma per le 15.30, si potrà fare un giro in fattoria con tanto di visita a cavallo, laboratorio sui grani antichi e sulla trasformazione del latte in formaggi e ricotta. Segue alle ore 13 il pranzo, tutto a base di prodotti locali: tra i primi il macco di fave con finocchietto selvatico e crostini, la pasta con qualeddo e ricotta e quella con astratto di pomodoro e acciughe; patate, peperoni e pecorino come secondo e per concludere frutta di stagione, cotognata e mostarda d'uva.

