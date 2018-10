Ventiquattro tonnellate di sacchetti di plastica non a norma, maxisequestro a Palermo

Ventiquattro tonnellate di sacchetti di plastica per la spesa sequestrati, totalmente irregolari. Un numero enorme che è stato "scovato" ieri durante un ordinario servizio di prevenzione e controllo sul rispetto della normativa in materia ambientale dai carabinieri Forestali del centro anticrimine natura di Palermo, che hanno effettuato 2 controlli amministrativi presso altrettanti esercizi commerciali, a Palermo, che si occupano proprio del commercio all’ingrosso e dettaglio di imballaggi.

In pratica, secondo quanto riferito, i sacchetti dovevano presentare un logo di conformità e delle determinate caratteristiche a norma di legge, con dei quantitativi minimi variabili tra il 10% e il 30% di plastica proveniente da riciclo. Sono in corso ulteriori accertamenti per accertare la provenienza dei sacchetti irregolari.

La merce aveva un valore di circa 40.000 euro ma i commercianti, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, non hanno esibito alcun documento di acquisto.

