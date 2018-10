Rubano due biciclette a Palermo, arrestati in flagranza di reato

Ladri di biciclette a Palermo. Insolito furto per il capoluogo siciliano che, sicuramente, non è tra le città dove maggiormente avvengono simili episodi. A Milano, ad esempio, al boom dell'uso delle bici per spostarsi in città segue anche quello per i furti, basti pensare che le associazioni di ciclisti e le forze dell'ordine, incrociando le segnalazioni su Facebook e le denunce, hanno stimato nel capoluogo lombardo circa 18mila biciclette rubate nel 2017, ovvero 50 al giorno.

I furti a Palermo sono stati entrambi sventati dalla polizia grazie all'intervento da parte dei cittadini che hanno avvisato, immediatamente, le forze dell'ordine. In manette sono finiti C.M. 35enne di Palermo e P.C. 18enne di Ficarazzi, colti in flagranza di reato.

In un caso gli agenti si sono recati in via XX Settembre, dopo la telefonata di un cittadino che aveva segnalato la presenza di un individuo, di cui forniva una dettagliata descrizione, intento a tranciare con un arnese la catena che assicurava ad un palo una bicicletta. Raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione, la volante della polizia di Stato ha notato a distanza un uomo, corrispondente alla descrizione, allontanarsi, spingendo una bicicletta; lo hanno bloccato ed identificato il 35enne, palermitano residente nel quartiere Borgo Vecchio.

L'uomo, prima di essere fermato, sperando di non essere notato, ha tentato di disfarsi della tronchese utilizzata per tagliare la catena della bicicletta, lanciandola sotto un’auto in sosta, successivamente recuperata dai poliziotti. IL 35enne è stato arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato, mentre la bicicletta, è stata riconsegnata al legittimo proprietario, giunto poco dopo sul luogo dell’intervento, il quale ha ringraziato gli agenti per l’efficacia e la tempestività del loro intervento.

Il secondo arresto è stato effettuato sempre dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, in via Croce Rossa, all’interno di un residence, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un giovane prima, aggirarsi nei garage sotterranei, per poi prendere una bicicletta e fuggire. I poliziotti hanno raggiunto il luogo segnalato sorprendendo il malvivente mentre cercava frettolosamente di raggiungere l’uscita dell’area condominiale per fuggire via con il mezzo rubato.

Il 18enne ha numerosi precedenti ed è sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi, con la prescrizione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00. È stato pertanto arrestato per il reato di furto in abitazione e per la violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

© Riproduzione riservata