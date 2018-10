Palermo, controlli nei locali e sulle strade di Sferracavallo: multe per 16 mila euro

Raffica di controlli nella borgata marinara di Sferracavallo, dove sono entrati in azione gli agenti del reparto prevenzione crimine e il personale della polizia municipale del commissariato di San Lorenzo. A finire nel mirino sono stati alcuni esercizi commerciali.

Due ristoranti di via Torretta sono stati sanzionati con multe di circa 6 mila e 500 euro. I due locali sono risultati colpevoli di non aver osservato le regole sulle imposte pubblicitarie e in uno di essi sono stati trovati 2 chili di pesce privo di tracciabilità, prontamente sequestrato.

Controlli anche lungo le strade del territorio, in particolare nelle aree più sensibili. Gli agenti hanno identificato oltre 110 persone e controllato circa 70 veicoli: in totale sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 10 mila euro per violazioni al codice della strada.

