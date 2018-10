Il Palermo si allena in vista del Lecce, Rajkovic esalta Stellone: "Ha grande carisma"

Motori riaccesi e testa al Lecce. Il Palermo è tornato ad allenarsi in attesa del match di domenica sera al Via del Mare. Per i rosanero “attivazione, lavoro atletico, esercitazioni sul possesso palla e partita in porzione ridotta del terreno di gioco”, mentre tra gli infortunati si segnala: «Simone Lo Faso ha svolto un lavoro differenziato. Ivaylo Chochev e Fabrizio Alastra si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti».

Stellone starebbe pensando di confermare in parte la stessa formazione che ha piegato il Crotone, così in difesa ci sarà ancora spazio per Rajkovic che tesse le lodi del tecnico: «Ha carisma ed è molto preparato, avendo lavorato con molti di noi nello scorso campionato ci conosce e noi conosciamo lui e le sue idee di calcio. Parla molto con i suoi calciatori ed è in grado di motivarci per rendere al massimo. L’ossatura della squadra è la stessa della scorsa stagione ed i meccanismi sono rodati, chi è arrivato in estate si è integrato perfettamente».

Rajkovic è un punto fermo dei rosanero ed è stato sempre impiegato in tutte le gare ufficiali di questa stagione: «Sto bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di dimostrare la mia grande voglia di giocare a calcio recuperando il tempo perduto negli ultimi anni. La maglia da titolare non mi spetta di diritto ma va meritata. La nostra è una rosa molto competitiva con più giocatori importanti per ciascun reparto».

