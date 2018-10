Parcheggiatori abusivi a Palermo, Orlando scrive a Salvini: per i recidivi arresto e pene severe

Arresto da sei mesi a un anno per i parcheggiatori abusivi che agiscano in maniera recidiva. A proporre una modifica del Codice della Strada è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha inviato una nota ai presidenti dei gruppi parlamentari, ai presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato e persino al ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

D'altronde, il fenomeno è diventata una vera e propria emergenza per la città e la legislazione in tal senso non aiuta a "estirpare" questa piaga che riemerge giornalmente, nonostante controlli e segnalazioni. L'idea di Orlando è frutto di un lavoro svolto dal comando della municipale e dall'Avvocatura comunale.

