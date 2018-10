Palermo, un fiume di rifiuti nell’Oreto. L'obiettivo del Fai: "Aiutateci a salvarlo"

Eternit, copertoni, liquami di ogni tipo. Il fiume Oreto, potenzialmente sito faunistico di grande pregio, è una distesa infinita di rifiuti da cinquant'anni a questa parte. Il suo destino, adesso, è nelle mani del Fai che, con la campagna de "I luoghi del cuore" si propone di riqualificare l'area e sensibilizzare istituzioni e cittadini.

"Quest’anno il Fai ha voluto sostenere la campagna relativa all'acqua sia come risorsa da non sprecare sia come biodiversità - ha spiegato Mario Alfieri volontario del Fai -. Aiutateci a salvare il nostro fiume".

L'articolo completo nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE