Palermo, nascondeva la droga in casa e in un sottoscala: arrestato un uomo allo Zen

Un pregiudicato di 29 anni, Giovanni Parisi, è stato arrestato dalla polizia, a Palermo, nel quartiere Zen di Palermo, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

A casa dell'uomo è stato trovato un quantitativo di hashish e marjuana, già confezionato e pronto per essere venduto. La droga era nascosta nella stanza del giovane, che abita con i familiari, e nel sottoscala dell’edificio dove gli agenti sono giunti dopo aver trovato la chiave del lucchetto che ne sbarrava l’accesso sotto una canaletta del pianerottolo della stessa struttura.

Sono state sequestrate 113 stecchette di hashish, un panetto e mezzo e 424 dosi di marijuana. Parisi ha dichiarato agli agenti l'appartenenza della droga; sono, comunque, in corso indagini per individuare ulteriori responsabilità in relazione al giro di spaccio che le dosi di droga sequestrate avrebbero generato.

