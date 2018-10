Notte di pioggia a Palermo, danni e allagamenti: 2 alberi caduti sulle auto

Notte di pioggia e la conta dei danni è infinita. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti impantanati in via SS. Mediatrice, in via Maresciallo Guglielmo Giraldi ad angolo con via Felice Cavallotti.

Alberi caduti in via Francesco Crispi all'altezza del Molo Santa Lucia e in via Giuseppe Cerboni allo Zen, danneggiate auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia municipale che hanno diretto il traffico in zona.

Sottopassi allagati in via Imera, ma anche in viale Regione siciliana all'altezza di viale Lazio e del ponte Belgio.

Alberi caduti sulle auto: le foto del maltempo a Palermo Alberi caduti Auto rimaste bloccate Pioggia e danni

I tombini saltati in via Leonardo Da Vinci, in via Saitta Longhi e in via D'Aosta hanno bloccato alcune auto. Gli agenti dell'infortunistica stradale sono dovuti intervenire per effettuare rilievi.

Centralino bollente dei vigili del fuoco anche per le infiltrazioni d'acqua all'interno di abitazioni private in diverse parti della città. In via Bartolomeo Berrettaro al Cep i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza uno stabile da cui si sono distaccati pezzi d'intonaco.

