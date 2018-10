Palermo, Salvini: "Via gli abusivi che hanno aggredito Stefania Petyx"

Gli abusivi che pochi giorni hanno hanno aggredito Stefania Petyx e la sua troupe saranno sgomberati al più presto. Una promessa, quella che arriva dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che già pochi giorni fa aveva annunciato la stessa misura dopo un servizio andato in onda, sempre di Striscia e sempre della Petyx, a Catania. Una lotta contro gli abusivi che ha radici antichi, una sorta di "credo" del vicepremier, che ha fondato la sua campagna elettorale (e i suoi voti, e la sua elezione) su questi temi.

"Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di "Striscia la Notizia". Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo visto di tutto. Spintoni, minacce, mani addosso. Lei che cade dalle scale, l'operatore messo in fuga, perfino il cane bassotto in pericolo. Questa gentaglia va cacciata. A breve si radunerà il comitato per l'ordine e la sicurezza, e attendo il via libera dell'amministrazione locale per sgomberare. Sindaco Orlando, io

sono pronto. E voi?". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

L’inviata di "Striscia la notizia" Stefania Petyx e la sua troupe erano stati aggrediti mentre registravano un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. La rabbia degli abusivi si è anche riversata sulle telecamere e sui microfoni. Il servizio è andato in onda venerdì. Unanime e da più parti erano arrivati attestati di solidarietà per il lavoro della Petyx.

