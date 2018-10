In 450 alla Palermo Photo Marathon: in gara per tutto il giorno, a gennaio la premiazione

Circa 450 persone hanno aderito alla settima e ultima tappa dell'Italia Photo Marathon tour 2018 che si concluderà alla mezzanotte di oggi a Palermo. Il più piccolo dei partecipanti ha otto anni e il più grande ne settanta.

Per l'unica tappa del sud, i fotomaratoneti sono arrivati a Palermo da Catania, Messina, Agrigento, ma anche da Brescia, Firenze e Torino, ma in gara tra gli iscritti c'è anche un gruppo di spagnoli.

Alle 10 di questa mattina sono stati indicati i primi tre temi fotografici. Si tratta de “La maschera” proposto dallo sponsor di Italia photo Marathon Fujifilm Italia, “Rotolando verso Sud” è il secondo tema suggerito da Canon Italia, il terzo è “Trinacria” indicato da Manfrotto. Per la sezione il tema proposto da Nikon è “Street food” .

I fotomaratoneti avranno tempo fino alla mezzanotte di oggi per scattare o girare video. Poi la giuria avrà i suoi tempi per valutare i numerosissi scatti che verranno caricati nella piattaforma di Italia Photo Marathon e a gennaio l’appuntamento sempre a Palermo per la premiazione che si svolgerà al Sanlorenzo mercato, dove ci sarà la mostra dei migliori scatti che vinceranno tanti premi.

