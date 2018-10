Il futuro del Palermo calcio, Zamparini: "Follieri? Attendo ancora garanzie reali"

Follieri in pole nella trattativa per la cessione del Palermo calcio, ma Maurizio Zamparini chiede garanzie. “Nessuna trattativa è chiusa, attendo ancora le garanzie reali dei Follieri per andare avanti”, commenta il patron rosanero a Gds.it.

“Ho firmato solo una lettera di riservatezza. Loro hanno visto i nostri conti ma io sono ancora in attesa, l’affare non è chiuso. Voglio cedere, ma ripeto che voglio garanzie”. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci altri contatti tra le parti e possibili risvolti su quella che sembra già una telenovela.

Alla finestra c’è sempre Antonio Ponte, anche se nei giorni scorsi Zamparini avrebbe cambiato strategia, cercando non più un nuovo socio, ma qualcuno che prenda in mano il 100% della società. Ecco perchè in prima fila per l'acquisizione del Palermo adesso ci sarebbe Follieri, in particolare dopo l’uscita allo scoperto dell’ex presidente di Infront Marco Bogarelli.

A Ponte invece lo stesso Zamparini ha chiesto di valutare con i suoi soci se sono in grado di acquisire la società nella sua interezza. Si annuncia una settimana calda per il futuro del Palermo.

© Riproduzione riservata