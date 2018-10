Incidenti a Palermo, disabile in ospedale dopo essere stato travolto con la sua motocarrozzina

Incidenti a Palermo, con tre persone ferite nelle ultime 24 ore. Un disabile è stato travolto questa mattina, in via Lanza di Scalea, intorno alle 10.30, mentre stava viaggiando a bordo della sua motocarrozzina. L'urto è avvenuto contro una vettura all'incrocio con via Fabio Besta, nella zona del quartiere Zen.

Per fortuna l'uomo, soccorso dai sanitari del 118, non ha riportato gravi danni ed è stato trasportato all'ospedale "Villa Sofia" in codice giallo: per lui qualche escoriazione. Sul luogo dello scontro sono arrivati gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale, che stanno effettuando le indagini per ricostruire la dinamica.

Altri incidenti tra via Vincenzo De Paoli e piazza Tonnaro, con una persona ferita, e tra due mezzi in via Notarbartolo, all'altezza del civico 7. Anche in quest'ultimo caso un ferito ma le condizioni dei coinvolti per fortuna non destano alcuna preoccupazione.

