In taxi con 150 grammi di eroina, pusher palermitano arrestato a Marsala

Viaggiava in taxi con 150 grammi di eroina pronta da vendere ai suoi clienti in provincia di Trapani. Con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente la polizia di Stato ha arrestato il 30enne palermitano Fabrizio Toscano, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali.

Gli agenti della squadra mobile palermitana sospettavano che l'uomo avrebbe potuto effettuare una consegna fuori provincia: sospetti confermati quando alle 9 di ieri, sulla A29 in direzione Marsala, hanno intercettato un taxi con a bordo Toscano e altre due persone.

È iniziato così un pedinamento che si è concluso alle porte di Marsala, dove gli agenti hanno intimato l'alt al conducente del taxi bloccando il veicolo. Nel successivo controllo sono stati trovati 13 ovuli chiusi in sacchetti di plastica, contenenti eroina, nascosti all'interno della tasca dei pantaloni del palermitano.

È quindi scattato l'arresto per l'uomo che è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani. Gli altri due occupanti del taxi, rispettivamente di 31 e 35 anni, sono stati denunciati e la droga rinvenuta, circa 150 grammi, è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata