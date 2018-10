I rosanero con la testa solo al Lecce, Stellone pronto a varare il Palermo 2.0

Ritmi alti e testa solo al Lecce. Il Palermo ricarica le batterie approfittando della sosta. Giorni intensi di lavoro soprattutto per Stellone che avrà la possibilità di studiare meglio i suoi uomini e concentrarsi per quella che deve essere una partita da vincere e basta. I rosa hanno svolto una seduta di allenamento mattutina al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, svolgendo anche un test in famiglia.

Poche novità sul fronte infortunati: “Simone Lo Faso ha svolto un lavoro differenziato. Ivaylo Chochev e Fabrizio Alastra si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. La squadra tornerà in campo domani per una seduta di allenamento a porte chiuse”.

Stellone sta cercando di capire se potrà nuovamente confermare la coppia Nestorovski-Puscas. Schierare l’ex Novara potrebbe essere un modo in più per stimolarlo visto il suo digiuno di gol.

Reclama,però, anche una maglia da titolare Stefano Moreo che nel corso del match contro il Crotone ha dato maggiore vivacità al reparto offensivo dopo essere appunto subentrato nella ripresa. Saranno giorni di riflessione per Stellone, il Palermo 2.0 ha ancora bisogno di amalgamarsi ai suoi dettami tattici.

