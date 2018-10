Palermo, due vigili urbani aggrediti e picchiati da un venditore di caldarroste durante un controllo

Ancora vigili urbani vittime di aggressione a Palermo. Questa volta è toccato a due agenti della polizia municipale, finiti in ospedale con una prognosi di sette giorni, dopo essere stati picchiati da un giovane venditore di caldarroste. L'uomo, 23 anni, non avrebbe "gradito", il controllo da parte dei vigili, avvenuto in via Scarlatti. Dopo evidenti segni di insofferenza, è andato in escandescenza, iniziando a picchiare gli agenti. Il giovane è stato denunciato. In soccorso è anche arrivata una volante della polizia.

E' l'ennesimo caso di cronaca che vede coinvolto un "casco bianco" nelle ultime settimane. Il 29 settembre un vigile urbano era stato travolto da un motociclista in via Principe di Paternò la scorsa notte mentre stava eseguendo i rilievi per un incidente stradale. Poco prima si era verificato lo scontro tra due auto con due feriti. L'agente è stato trasportato a Villa Sofia.

Il 17 settembre un altro vigile era stato investito in viale Diana, nel cuore del parco della Favorita, all'altezza di "Casa natura". Il commissario della polizia municipale era in servizio con l'autovelox, quando il telelaser ha segnalato l'eccesso di velocità di un'Honda Sh. A questo punto, come da regolamento, il vigile urbano ha fermato il centauro, ma qui è successo qualcosa di incredibile. Non solo l'Honda Sh non ci è fermata, ma chi era alla guida ha accelerato, travolgendo il commissario.

I colleghi hanno bloccato il conducente, M. S., di 41 anni, che è arrestato. La moto era priva di assicurazione ed il quarantunenne circolava con la patente revocata. Il commissario è stato trasportato con ambulanza a Villa Sofia in codice giallo.

