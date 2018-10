Spacciava marijuana in un locale del centro storico, pusher arrestato a Palermo

Un arresto nella notte nel centro storico di Palermo dove gli agenti della polizia di Stato hanno fermato F.G., 40enne ghanese, residente nei pressi di via Roma. Durante un servizio di pattugliamento in via Parrocchia dei Tartari, i poliziotti hanno notato un giovane uscire da un piccolo locale sulla strada e darsi alla fuga subito dopo aver visto la vettura delle forze dell'ordine.

Gli uomini della volante hanno così deciso di ispezionare il locale e all'interno hanno sorpreso il 40enne intento a riporre frettolosamente alcune banconote nel proprio borsello. Dopo averlo perquisito, gli agenti hanno trovato all'interno della borsa 265 euro in contanti, percependo inoltre un forte odore di marijuana.

Con un'ispezione più approfondita sono riusciti a trovare una busta di cellophan contenete 17 dosi di marijuana, nascosta su degli scalini in ferro che dall'ingresso del locale portano a un soppalco. All'interno di un mobile vi erano anche alcune buste identiche a quelle utilizzate per confezionare la droga e ancora inutilizzate.

Il ghanese è stato tratto arrestato e portato negli uffici della questura per ulteriori accertamenti dopodichè è stato condotto nelle camere di sicurezza.

