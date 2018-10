A Palermo previsti oltre mille partecipanti per l'International Half Marathon

Domenica prossima 14 ottobre oltre mille partecipanti, suddivisi fra amatori e professionisti di otto diverse nazioni, affronteranno un percorso che attraversa la città con partenza e arrivo a Mondello.

"Lo sport in salute - commenta Rosalba Muratori, presidente dell’associazione Marco Sacchi, che insieme all’Associazione Italiana Donne Medico organizza la giornata di studio di sabato 13 ottobre (dalle 8.30 alla Sala delle Carrozze) dall’omonimo titolo, prevista in preparazione della maratona -. I numeri parlano chiaro: in Italia il 30% degli adulti tra 18 e 69 anni svolge, nella vita quotidiana, meno attività fisica di quanto è raccomandato e può essere definito sedentario.

Secondo i dati Istat (luglio 2017), in Italia oltre il 39% delle persone da 3 anni in su ha dichiarato di non praticare, nella vita quotidiana, nè sport nè altre forme di attività fisica nel tempo libero. Elevate le differenze di genere: è sedentario il 43,4% delle donne contro il 34,8% degli uomini".

