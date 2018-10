Wellber nuovo direttore musicale del Massimo: a soli 36 anni è tra i più richiesti al mondo

Omer Meir Wellber diventerà il nuovo direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo, raggiungerà Palermo il prossimo anno e si dovrà dividere tra gli altri prestigiosi incarichi: la direzione della Semperoper di Dresda, e il nuovo incarico che gli è stato appena conferito dalla BBC Philarmonyc, a Londra.

Omer Meir Wellber ha appena 36 anni, è nato in Israele ed è già tra i direttori d'orchestra più richiesti al mondo. La sua energia, la chiarezza e la passionalità delle sue esecuzioni ne hanno fatto uno dei direttori più amati dal pubblico e dalla critica. In Israele è stato molto impegnato nella funzione sociale dell'educazione alla musica, raggiungendo più di 70 mila bambini all'anno.

Sale sul podio del Met, come al Covent Garden, o a Lucerna. La sua presenza a Palermo permette di sperare in una maggiore apertura della rete che il Teatro Massimo va costruendo attorno a sé, oltre a costituire una grande occasione di crescita per l'orchestra.

Il soprintendente del Massimo, Francesco Giambrone, si è detto felice per il nuovo incarico di Weber e "siamo certi - ha aggiunto - che questo suo nuovo incarico aprirà nuove forme di collaborazione per nuovi progetti prestigiosi che vedranno la luce nel 2020".

