Truffe nella pesatura ed etichettatura, scattano sequestri e multe in 5 negozi di generi alimentari a Palermo

Fioccano multe per oltre 15.800 euro per i titolari due botteghe, due supermercati e una friggitoria a Palermo. Gli agenti del nucleo anti frode della polizia municipale hanno verificato la corretta pesatura, l'etichettatura e la rintracciabilità degli alimenti in cinque negozi di generi alimentari.

Sono state sequestrate anche due bilance e ben 35 chili di merce priva di indicazioni di provenienza. Le bilance controllate non erano state sottoposte al controllo periodico per accertare l'inalterabilità metrologica nel tempo. Gli alimenti sono stati sequestrati in due supermercati, uno in zona Calatafimi, l'altro in via Serradifalco e in una friggitoria nel quartiere di Boccadifalco ed erano privi delle obbligatorie etichettatura e tracciabilità.

Gli agenti del nucleo anti frode della polizia municipale di Palermo hanno disposto che gli alimenti fossero distrutti.

