Passante ferroviario di Palermo, tornano domani dopo 3 anni e mezzo i treni per l'aeroporto

Dopo tre anni e mezzo, tornano domani i treni da Palermo verso l'aeroporto Punta Raisi. E' arrivato il parere positivo dell'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, in poche ore Trenitalia e Rete Ferroviaria Italia attiveranno la linea della tratta del passante ferroviario. «Tra domani e lunedì, dopo tre anni e mezzo, riprendono le corse dei treni. Impegno rispettato», dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. Oggi Maria Grazia Marzoni, direttore dell’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria, ha firmato i provvedimenti autorizzativi della tratta Notarbartolo-Punta Raisi.

Dunque, domani sarà il grande giorno. L'inaugurazione era prevista per il 9 settembre ma l’approvazione dei piani di emergenza e soccorso che riguardano le gallerie Notarbartolo, Francia San Lorenzo e Tommaso Natale del passante ferroviario, necessari per l’apertura della tratta ferroviaria tra Palermo e l’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, ha fatto slittare il tutto.

Domani di treni «Jazz» dovrebbero cominciare il servizio di trasporto per i passeggeri da Palermo all’aeroporto. Decisivo dunque l'incontro in prefettura nei giorni scorsi, con il prefetto Antonella De Miro che ha messo attorno a un tavolo oltre 20 rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui i vertici e i tecnici di Rfi, le forze dell’ordine, 118, Protezione civile, Comune di Palermo per la concertazione e la definizione dei piani che sono stati varati. La prima corsa sarà effettuata alle 6.05, l'ultima dall'aeroporto alla città alle 21.52.

© Riproduzione riservata