Palermo, Orlando: "Le somme per la Reset sono già stanziate"

«Nell’attuale schema di bilancio sono stanziate le somme previste dal contratto di servizio con la Reset. Non potrebbe essere altrimenti e non è corretto da parte di chiunque parlare di somme diverse». Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la nota dei sindacati che mostrano preoccupazione circa presunti tagli allo stanziamento per la Reset.

«Comprendo bene la preoccupazione di sindacati e lavoratori - prosegue - visto che in passato, con la precedente amministrazione comunale era effettivamente successo che i soldi per quella che era allora la Gesip fossero cancellati dal bilancio. Ma voglio rassicurarli. Così come quei lavoratori e i servizi sono stati salvati creando la Reset dopo il fallimento Gesip, così c'è alcuna intenzione di portare di nuovo le aziende al fallimento.

Già quest’anno, in fase di assestamento di bilancio saranno trovate ulteriori risorse, Ma soprattutto si avvierà la necessaria revisione del Contratto di Reset, come di quello di tutte le altre aziende, proprio per evitare che scelte sbagliate sul piano finanziario o sul piano organizzativo possano portare di nuovo ai fallimenti, con la perdita di servizi per la città e di migliaia di posti di lavoro».

© Riproduzione riservata