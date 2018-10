Autovelox e controlli sulla velocità a Palermo, oltre 3 mila multe al mese

Nonostante gli autovelox installati in via Regione Siciliana e l'aumento dei controlli sui limiti di velocità in tutta Palermo, le violazioni dei palermitani rimangono pressoché le stesse. E' quanto emerge da un articolo di Giuseppe Leone pubblicato sul Giornale di Sicilia di oggi che ha analizzato la media mensile di sanzioni per eccesso di velocità.

Media che è rimasta sugli stessi livelli tra il 2017 e il 2018: se l’anno scorso la media è stata di 3.885 violazioni accertate al mese, quest’anno, fino al 31 agosto, la media è scesa di pochissimo e cioè fino a 3.532 sanzioni ogni mese.

Questo, però, non significa che gli autovelox siano inefficaci: se si prende l’esempio di viale Regione Siciliana, definita fino a qualche anno fa la prima strada della morte del capoluogo, è innegabile il fatto che da qualche anno il numero di incidenti fatali sulla circonvallazione sia sensibilmente sceso.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE