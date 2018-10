Palermo, trovata una serra di marijuana in un cunicolo dello Zen 2: sequestrate 115 piantine

Era ben nascosta in un cunicolo, al di sotto di uno dei tanti padiglioni. L'odore, però, inconfondibile, non ha permesso al nascondiglio di rimanere tale.

E così nell’ambito di uno dei servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno trovato Zen 2, in un cunicolo situato al di sotto di un padiglione, una serra artigianale con ben 115 piantine di marijuana, tutte dell’altezza di circa 25 centimetri, corredata di lampade e reattori, impianti di condizionamento e del materiale fertilizzante. Insomma, una serra di tutto rispetto, come tante in questi ultimi mesi sono state trovate in uno dei quartieri di Palermo dove purtroppo il problema delle sostanza stupefacenti è più rilevante.

Sono tutt’ora in corso le indagini dei carabinieri per identificare gli autori della coltivazione illegale, visto che ufficialmente la serra non appartiene a nessuno. E anche questa non è esattamente una novità.

