Mafia a Palermo, condanna definitiva per la moglie di Lo Piccolo: anche lei in carcere

Sentenza storica pronunciata ieri a tarda sera dalla Cassazione. Come riporta oggi in esclusiva il Giornale di Sicilia in edicola con un dettagliato articolo di Riccardo Arena, è definitiva la condanna per Rosalia Di Trapani, 70 anni, moglie e madre di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, capicosca di Tommaso Natale.

La Di Trapani è colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’agevolazione di Cosa nostra: passa infatti in giudicato una decisione che prevede per lei otto anni e un ordine di carcerazione.

