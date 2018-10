Palermo sotto la pioggia per ore: Mondello allagata e auto in panne, notte di interventi dei vigili del fuoco

Ore e ore di pioggia e le strade di Palermo sono diventati fiumi. Il bilancio non è confortante. Intere zone come quelle di Partanna Mondello e Mondello per ore sono state completamente allagate. E in molti sono rimasti intrappolati in casa.

Il centralino della sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo ha ricevuto numerosissime segnalazioni e richieste di intervento. Sono per allagamenti delle strade, automobilisti impantanati, alberi pericolanti e calcinacci che si sono staccati da soffitti delle abitazioni o intonaci dei palazzi.

La situazione più critica si è registrata nelle strade di Partanna Mondello e Mondello per tutto il pomeriggio e la notte i vigili del fuoco, con l’ausilio della protezione civile comunale e della polizia municipale hanno cercato di liberare le strade dall’acqua che si è accumulata per le diverse ore di pioggia.

Allagamenti si sono registrati anche in via Ugo La Malfa, in via Calcate alla Marinella, piazza del Bono a Tommaso Natale, via Polibio e viale Regina Elena a Mondello. Completamente sommersa anche la carreggiata laterale di viale Regione Siciliana in zona Leroy Merlin. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in nottata per l’allagamento del sottopasso in zona Guarnaschelli vicino corso dei Mille.

Pompieri al lavoro anche per diverse segnalazioni di cittadini che avevano l’acqua all’interno delle abitazioni perché al pianterreno o in cantine nella zona di via Enrico Albanese e via Francesco Crispi.

Un albero si è abbattuto anche in via Ammiraglio Rizzo all’altezza del civico 18 e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

