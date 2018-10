Incidenti stradali in viale Campania e piazza Giovanni Paolo II a Palermo, due feriti

Due incidenti questa mattina a poche ore di distanza a Palermo. In viale Campania all'altezza del civico 27 intorno alle 8 di questa mattina un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un'auto bianca. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale Villa Sofia. Il ragazzino è stato visitato dai medici. Per lui solo tanta paura ed alcune escoriazioni.

Poco dopo le 9 in piazza Giovanni Paolo II un autocarro si è scontrato con un'auto. La conducente della vettura ha riportato delle ferite ed è stata trasporta al'ospedale Villa Sofia a Palermo.

In zona intanto il traffico è andato in tilt. È stato necessario l'intervento di più pattuglie della polizia municipale per far defluire la circolazione. Sia in viale Campania che in piazza Giovanni Paolo II è intervenuta l'infortunistica stradale per effettuare i rilievi e per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata