Il Palermo si prepara a sfidare il Crotone, a centrocampo ballottaggio tra Rispoli e Salvi

Prosegue la marcia d’avvicinamento del Palermo al match di domenica sera contro il Crotone. I rosanero nella giornata di giovedì hanno svolto un test in famiglia con una selezione composta da calciatori della Primavera e dell’Under 17. Ormai recuperato Falletti che è quindi a disposizione di Tedino per la gara contro i calabresi. Sul fronte infortuni, Simone Lo Faso ha svolto un lavoro differenziato. Ivaylo Chochev e Fabrizio Alastra si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Lavoro differenziato e fisioterapia per Antonino Gallo.

Tanti dubbi di formazione per Stellone che potrebbe confermare la difesa a tre. Pirrello, Bellusci e Rajkovic dovrebbero comporre la linea difensiva. A centrocampo dovrebbe rivedersi Rispoli che potrebbe scalzare Salvi. In avanti invece si va verso una coppia d’attacco formata da Trajkovski e Nestorovski. Dovrebbe partire dalla panchina Falletti. Queste le probabili formazioni:

PALERMO (3-5-1-1): Brignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Rispoli (Salvi), Murawski, Jajalo, Haas, Aleesami; Trajkovski; Nestorovski. Allenatore: Stellone.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Väisänen, Sampirisi, Marchizza; Molina, Stoian, Benali, Firenze, Martella; Nalini, Budimir.

