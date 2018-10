"Problema tecnico" durante l'intervento di manutenzione: molte zone di Palermo senz'acqua

Disagi nell'erogazione dell'acqua in molte zone di Palermo. Tutta colpa di problemi tecnici, come ha spiegato l'Amap in un comunicato, che si sono verificati nel corso di un intervento di manutenzione già programmato "sulla consegna in derivazione dall’adduttore Jato, al Comune di Capaci".

Rubinetti a secco in molte zone del quartiere Cruillas, Noce-Uditore, Libertà, Lazio, Strasburgo, Zen, Pallavicino, Villaggio Ruffini, Partanna Mondello, Valdesi, Addaura, Vergine Maria e Arenella.

"Il ripristino dell’erogazione idrica, salvo ulteriori imprevisti - si legge nella nota dell'Amap - avverrà presumibilmente nelle ore serali e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-91333 (esclusivamente da telefono fisso)".

