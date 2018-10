Palermo, a settembre 45 multe per l'uso del cellulare alla guida: gli uomini i più "indisciplinati"

In poco meno di cinque mesi sono 279 le multe a Palermo per uso del telefonino durante la guida. Non un numero di poco conto, se consideriamo quanto sia difficile effettuare e portare a termine un controllo del genere (più semplicemente: non è certo facile per le forze dell'ordine trovare l'automobilista "con le mani nel sacco").

Di queste 279 sanzioni, 45 sono state fatte nel mese di settembre dal nucleo autovelox della polizia municipale, eseguiti in abiti civili e a bordo di moto civetta su disposizione del comandante Gabriele Marchese.

In città, secondo i dati, pare che i più indisciplinati sotto questo punto alla guida, lo scorso mese, siano stati gli uomini, con 33 multe, mentre sono state "solo" 12 le donne sorprese a conversare. Le strade pattugliate dalla polizia municipale sono state viale Lazio, viale Campania, viale Michelangelo, viale Regione Siciliana, via Notarbartolo, via Leonardo da Vinci, via Perpignano, via Benedettini, corso Tukory e via Ernesto Basile.

